Сколько белорусов живет на Чукотке?

Русские – самая многочисленная национальность на территории Чукотки, на втором месте – чукчи, на третьем – украинцы. Такие результаты были зарегистрированы по итогам Всероссийской переписи населения.

По данным Хабаровскстата, всего на территории Чукотки проживают свыше 90 национальностей.

«Из 47,5 тысяч жителей Чукотки 25,5 тысяч – русские. На втором месте по численности представители коренного населения округа — национальность «чукча», а также «лыгъоравэтлъан» или «чаучу» в анкетах указали 13 292 опрошенных. На третьем месте представители украинского народа — 1 526 человек, — пишет mk.ru . — Среди коренных жителей Чукотки один из самых многочисленных народов – эскимосы. Его представителями считают себя 1 460 человек, еще 1 285 относят себя к эвенам, а 742 человека – к чуванцам. Шесть человек представляют один из самых малочисленных народов мира – кереки.

Самая многочисленная на момент переписи группа иностранцев на Чукотке – 104 — граждане Украины. Далее по численности представители Узбекистана — 39 человек, 25 белорусов и 14 армян”.