Сколько белорусов уже сообщили об иностранном гражданстве или ВНЖ?

Обновленный закон о гражданстве теперь обязывает всех обладателей таких документов уведомлять об этом власти. Сколько человек это сделало, Office Life узнал в Департаменте по гражданству и миграции.

В Беларуси 11 июля вступили в силу поправки в закон о гражданстве, которые обязывают обладателей иностранных паспортов и видов на жительство сообщить об этом властям страны. За 10 дней это сделали более 100 человек, рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

По словам начальника департамента Алексея Бегуна, уже утверждена форма документа, который могут заполнить граждане, обращающиеся по этому вопросу. Соответствующее постановление проходит государственную регистрацию и в ближайшее время будет опубликовано. Но все государственные органы, которые уполномочены принимать от граждан такую информацию, уже получили новую форму и информацию по ее заполнению.