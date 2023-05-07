Сколько белорусов получили российское гражданство?

За период с января по март 2023 года чаще всего гражданство России получали жители Таджикистана, следует из статистики МВД России о миграционной ситуации, на которую ссылается ТАСС.

По данным статистики, за январь-март свыше 106 тысяч иностранцев получили российское гражданство и это на 35 тысяч меньше, чем годом ранее. Белорусы входят в первую десятку желающих иметь паспорт с двуглавым орлом.

По данным МВД РФ, за три месяца 2023 года принято 44,9 тысяч решений о получении российского гражданства гражданами Таджикистана. Таким образом, таджики по желанию получить российское гражданство оказались на первом месте.

На втором и третьем месте — граждане Украины (22 тыс.) и Армении (8,9 тыс.).

Также в десятку вошли граждане Казахстана (6,9 тыс.), Кыргызстана (5,4 тыс.), Узбекистана (4,7 тыс.) Азербайджана (3,7 тыс.), Молдовы (3,1 тыс.), Беларуси (2,4 тыс.) и Туркменистана (912 человек).

Напомним, что белорусы получают российское гражданство по упрощенной процедуре.

В прошлом году было отмечено резкое падение желания белорусов получать российский паспорт: в 2022-м таковых оказалось 15 тысяч человек против 24 тысяч в 2021-м. Если тенденция первого квартала сохранится на весь нынешний год, то белорусов, сменивших паспорт на российский, будет еще меньше.