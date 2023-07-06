Сколько агроусадеб прекратили существование? На примере одного района

Этот год, безусловно запомнится владельцам агроусадеб тем, что им пришлось проходить перерегистрацию.

Главный специалист сектора спорта и туризма управления по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома Станислав Янущик рассказал Mlyn.by, что еще в начале этого года в Логойском районе были зарегистрированы 64 агроусадьбы. Раньше для регистрации подобного рода деятельности было достаточно оставить уведомление, которое после направлялось в налоговую.

Сейчас же по каждому объекту работала специальная комиссия. Она на месте определяла, соответствует ли агроусадьба требованиям. Одним из них являлось количество жилых комнат. На территории домовладения и участка их должно быть в общей сумме не более 10. Также комиссия обращала внимание на земельные границы участка и узаконенность построек. Обязательным пунктом для ведения агроэкотуризма является наличие подсобного хозяйства или огорода.

Прописан и перечень услуг, который могут оказывать собственники. В них входят: ознакомление с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, национальными традициями соответствующей местности; предоставление жилых комнат для проживания; обеспечение питанием с использованием сельскохозяйственной продукции, произведенной или переработанной на земельных участках; проведение презентаций, юбилеев, банкетов; оказание услуг бань, саун и душевых; проведение мастер-классов; катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте; транспортное обслуживание; проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий; предоставление инвентаря для спорта и отдыха.

Собственник агроусадьбы должен оказывать как минимум две услуги из данного перечня.

Как итог — после 1 июля количество агроусадеб в Логойском районе значительно сократилось. Сейчас их осталось 24.