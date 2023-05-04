Сказали, что проведут обыск: мошенники выманили не только деньги с карточки, но и те, которые были дома

В Несвижский РОВД обратился местный житель, который сообщил, что мошенники выманили у него крупную сумму денег.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, потерпевший рассказал, что с ним связалась якобы сотрудница милиции и поведала, что кто-то пытается взять кредит на его имя. Мужчина передал ей запрошенные сведения, после чего был переключен якобы на «сотрудника банка». По его указаниям, чтобы обезопасить свой счет от мошенников, несвижчанин установил приложения для удаленного доступа «RastDesk» и оформил цифровую карту.

На этом мошенники не остановились. Они сообщили, что по факту попытки взятия на его имя кредита у него дома будет проведен обыск. Все найденные крупные суммы денег будут изъяты и вернут их не скоро. Поэтому необходимо все наличные, что имеются дома, перечислить на номер счета, который ему сообщат. У потерпевшего дома было 22 тысячи долларов, которые он отложил на покупку квартиры для сына. В течение двух дней мужчина обменял все накопления на белорусские рубли, и положил на счет, указанный мошенниками. В итоге с имеющейся на карте наличностью у него списали со счета более 62 тысяч рублей.

За хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Но сколько еще должно произойти таких случаев, чтобы люди перестали доверять тем, кто их «разводит»?!