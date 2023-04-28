Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении бывших руководителей клуба.

В Доме футбола прошло заседание по дисциплинарному делу «Шахтера», на котором присутствовала 28 человек. Решения пока нет, но оно может быть принято в срок до 4 мая, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

5 мая Белорусская федерация футбола должна принять решение о выдаче (невыдаче) «Шахтеру» лицензии УЕФА для выступления в еврокубках, а для этого соответственно нужно понять, какие санкции будут применены к клубу в рамках текущего дисциплинарного производства. В частности, будет ли клуб лишен титула чемпиона в сезоне 2022 года.

Напомним, «Шахтер» подозревают в стимулировании соперников в ряде матчей высшей лиги-2022.

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

В отношении представителя футбольного клуба «Шахтёр» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса Беларуси. В данное время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления», — говорилось в официальном заявлении Следственного комитета.