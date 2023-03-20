Скандал из-за романа с порнозвездой: Дональда Трампа завтра арестуют?

Бывший президент США утверждает, что ожидает ареста и призывает своих последователей опротестовать будущие обвинения. Сообщение об этом появилось в его социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, дело основано на “старых и многократно опровергнутых сказках» в его отношении. Экс-глава США утверждает, что решение об аресте принял «коррумпированный и невероятно политизированый офис окружного прокурора Манхэттена».

Трамп также заявил, что не совершал никаких преступлений и заявил, что кампания окружного прокурора округа Нью-Йорк Элвина Брэгга в значительной степени финансировалась «либеральным миллиардером Джорджем Соросом». Ранее стало известно, что Трампу планируют предъявить обвинения по делу об уплате денег за замалчивание скандала с участием порнозвезды Сторми Дэниэлс.

В 2016 адвокат Трампа Майкл Коэн отправил Дэниэлс 130 000 долларов, чтобы она не рассказывала публично про свой роман с Трампом в 2006 году.

Дональд Трамп считает дело политически мотивированным.

Если прогнозы Трампа сбудутся, это станет первым в истории Соединенных Штатов случаем задержания экс-главы государства.

Дональд Трамп, который начал свою третью предвыборную кампанию, столкнувшись с неимоверным количеством судебных процессов и уголовных расследований, заявил, что «не выйдет из гонки 2024 года, даже если ему будут предъявлены уголовные обвинения по любому из них».

«Я бы даже не подумал отказаться», — сказал Трамп журналистам во время проведения Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Мэриленде.

«Возможно, уголовное преследование улучшит мои предвыборные позиции», — добавил Трамп во время выступления.

Как пишет американская пресса, Министерство юстиции продолжает расследование незаконного обращения Трампа с секретными правительственными документами. Также Минюст до сих пор выясняет роль экс-президента в беспорядках в Капитолии 6 января.

Специальное большое судебное жюри в штате Джорджия также готовится вынести несколько обвинений тем, кто мог быть причастен к заговору «с целью вмешательства в выборы в штате 2020 года». Пока что неизвестно, будет ли Трамп одним из обвиняемых.

Кроме того, у Трампа и его адвокатов все еще есть ряд текущих гражданских исков.

Во время своей речи на CPAC перед небольшой толпой Трамп, казалось, поклялся, что его президентство в 2024 году будет сопровождаться «возмездием и местью».

«Если вы вернете меня в Белый дом, то их правлению придет конец», — сказал он.

«Сегодня, уверен, я ваше правосудие, а для тех, кого обидели и предали, я ваше возмездие», — уверял всех кандидат в президенты США.