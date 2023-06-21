Ситуация: ВИЧ-положительные в Гомельском районе отказываются от лечения

Благодаря достижениям современной медицины, люди с ВИЧ-инфекцией могут жить долго и вести обычный образ жизни. Однако не все пациенты, имеющие положительный статус, проходят антиретровирусную терапию. Находятся среди них и противники лечения.

Об этом пишет Гомельская районная газета «Маяк». Но такая ситуация наблюдается не только в этом регионе.

В Гомельском районе ВИЧ-положительный статус имеет 0,3% всего населения, сообщает издание. Это люди, которые прекрасно знают о своем заболевании. Они находятся на диспансерном учете и регулярно посещают поликлиники. Однако лечение по разным причинам получают не все.

— В районе количество лиц, живущих с ВИЧ и фактически находящихся на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения, составляет 251 человек. Но только 236 из них получают антиретровирусную терапию, — озвучила цифры заведующий отделом эпидемиологии Гомельского районного центра гигиены и эпидемиологии Анна Бейзерова на заседании межведомственной комиссии по формированию здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-инфекции.

Данные эпидемиолога подтвердили и представители учреждений здравоохранения.

Кто-то мотивирует свой отказ тем, что препараты вызывают побочные реакции. Другие не верят в действенность терапии. Третьи отрицают существование болезни.

Анна Бейзерова еще раз предупредила:

— Ловушка заключается в том, что ВИЧ-инфекция протекает медленно и в течение долгого времени может никак себя не выдавать и не беспокоить носителя. Считается, что с момента заражения до достижения стадии СПИДа при отсутствии лечения проходит около десяти лет. При условии здорового образа жизни срок может продлиться до пятнадцати. Антиретровирусная терапия существенно замедляет развитие инфекции именно путем предотвращения размножения вируса и, следовательно, уменьшения концентрации вирусной нагрузки.

«Теоретически можно понять человека, который узнал о болезни, отчаялся и принял сознательное решение опустить руки. Но практически ведь он выбрал стать источником опасности для окружающих, — предупреждает издание. — Оставаясь носителем вируса и не получая терапию, ВИЧ-положительное лицо рискует заразить других людей. Например, при посещении гинекологического или стоматологического кабинетов, проведении других процедур. К тому же никто не застрахован от попадания в драку, ДТП, другие чрезвычайные ситуации».

Можно ли инфицироваться ВИЧ во время драки? Если кровь попала на неповрежденную кожу, то нет риска инфицирования ВИЧ, так как кожа является надежным барьером, в отличие от слизистых оболочек. Но если кожа повреждена, инфицирование возможно.

В этой связи уместно напомнить, что в нашей стране не только умышленное заражение ВИЧ-инфекцией, но даже постановка под угрозу заражения этим заболеванием является преступлением.

— Согласно статье 157 Уголовного кодекса Республики Беларусь, заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. Если это действие совершено в отношении двух или более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. Ответственность за указанные преступления наступает с 16-летнего возраста, — отметил заместитель начальника ОВД Гомельского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Волчек.