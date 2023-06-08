Система здоровья Адама Палюховича

Чем сейчас занимается известный белорусский бизнесмен, который на днях отметил 65-летний юбилей?

Адам Палюхович закончил факультет прикладной математики БГУ по специальности «Математика».

Во времена СССР работал программистом и руководителем программистского коллектива в опытно-внедренческих институтах Минска, но в 1988 году ушел в частный бизнес.

В 1989 году Адам Палюхович вместе с группой партнеров учредил одну из самых ярких компаний 1990-х годов — «Дайнова».

Одним из первых направлений деятельности компании стало серийное производство компьютеров под брендом Dainova. Некоторое время компьютеры даже поставлялись в Москву.

Компания также импортировала разнообразную оргтехнику, занималась металлообработкой и технологиями в этой сфере, полиграфическим бизнесом.

В конце 90-х годов приоритетным направлением «Дайновы» стал импорт и дистрибуция металлопроката.

Как стало известно, сейчас группа компаний Адама Палюховича продолжает поставлять металлопрокат и производит металлоконструкции. «Дайнова» также является одним из акционеров «Белсчеттехники», занимающейся обслуживанием кассовых аппаратов.

Кроме того, бизнесмен стал активным блогером, ведет «Простой блог Адама Палюховича» на сайте adam.by, в котором рассуждает об управлении, бизнесе и жизни, пропагандирует здоровый образ жизни.

В одной из последних своих статей под названием «Силовая тренировка в 18 и 65. Мой опыт» он рассказывает о том, как правильно тренироваться.

«Моя система такова, — говорит Адам Палюхович. — Каждую неделю:

— Ежедневная утренняя гимнастика на 5 минут, не вставая с постели (по А.Бубновскому);

— 3 силовые тренировки;

— 3 аэробные тренировки по 45-60 минут (эллиптический тренажёр – 45 минут, иногда бег – 60 минут);

— 3-5 раза в неделю комплекс на растяжку мышц (по Дм.Веремеенко) на 15-20 минут;

— ежедневное обливание холодной водой утром по пробуждении после гимнастики и днём после тренировки (вариант – зимнее «снежное» купание в саду);

— сухое 30-часовое голодание с 2-разовым посещением русской бани в эти 30 часов».

Бизнесмен считает, что «здоровье (а это – тело плюс интеллект) – главный ресурс и инструмент выполнения нашей миссии в этой жизни».

Почему Адам Палюхович решил заняться блогерством?

«Имея определённый жизненный опыт и опыт организации своего дела, считаю нужным поделиться полученными знаниями со своими читателями, — говорит он. — В жизни и в бизнесе нет серьёзных проблем, которые невозможно решить, важно просто конструктивно и доброжелательно относиться ко всему.

Уверен, что наш главный капитал в жизни – люди, которые нас окружают, которым мы помогаем, которые всегда могут подставить нам своё плечо. Родные, близкие, друзья, коллеги.

…Мой блог — некоммерческий. Цель его создания – созидание, поддержание благожелательной, конструктивной корпоративной культуры на предприятии, которое имею честь возглавлять, и просто благожелательной и конструктивной – среди окружающих людей, друзей и партнёров. Ещё цель – передать знания и опыт. Пообсуждать совместно. Буду рад оказаться полезным».

Адам Палюхович также добавляет, что «религиозные и политические споры и дискуссии в блоге не приветствуются».