Система выпускных экзаменов может снова поменяться

Александр Лукашенко предложить определиться: не лучше ли отменить тестирование и вернуться к собеседованию.

«Нам надо определиться, как будем итоги среднего образования подводить в школах? Какие будем вообще сдавать экзамены?» — заявил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещание по текущим вопросам вступительной кампании, cообщает его пресс-служба.

Он видит два варианта: либо опять идти путем централизованного тестирования, «когда сидишь там и иногда тычешь пальцем в небо», либо вернуться к экзаменам путем собеседования, «используя хорошо зарекомендовавшую себя систему».

Либо может быть сочетание этих двух вариантов. Определиться нужно будет уже в следующем году.

По поводу выпускных экзаменов этого года Александр Лукашенко призвал систему образования признать ошибки.

«Не надо бояться. Если допустили ошибку, надо ее признать. Чего мы прячемся и виляем хвостом перед обществом? Допустили ошибку? Да, допустили — исправили, вовремя поправили, благодаря тем же людям, которые на это отреагировали. Не надо прятаться и чего-то бояться», — обратился он к чиновникам, комментируя результаты ЦЭ.

По его словам, проверка не обнаружила сбоев системы подсчета результатов экзаменов. Но она оказалась непонятной для людей.

Впрочем, людям непонятно и другое: когда, наконец, закончатся эксперименты?