Сингапур: Право на покупку автомобиля стало роскошью за $106 тыс.

В Сингапуре, для получения разрешения на владение автомобилем, жителям города-государства придется отдать сумму, которая превышает годовой доход средней сингапурской семьи.

Согласно сообщениям, стоимость сертификата на владение большим семейным автомобилем в Сингапуре выросла до нового рекорда и теперь составляет 146 тысяч сингапурских долларов, что равно $106,6 тысячи. При этом средний годовой доход домохозяйства в стране составляет немного более 121 тысячи сингапурских долларов.

В 2020 году, во времена пандемии, цена разрешения снизилась до приближенных к 30 тысячам сингапурских долларов из-за сокращения числа водителей. Однако увеличение экономической активности после этого привело к увеличению продаж автомобилей, и общее число транспортных средств в городе-государстве с населением 5,5 миллионов человек достигло приблизительно 950 тысяч.

Система разрешений на владение автомобилем, которые действуют в течение 10 лет, была введена в Сингапуре еще в 1990 году с целью снижения транспортных пробок и стимулирования использования общественного транспорта. Этот вид транспорта в настоящее время считается одним из лучших в мире, и правительство активно инвестирует в его развитие.

Количество новых разрешений, доступных для покупки, зависит от количества старых автомобилей, снятых с учета. Гражданам страны требуется участвовать в специальных аукционах, проводимых каждые две недели, чтобы приобрести новое разрешение и купить автомобиль.