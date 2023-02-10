Синдром хронической усталости провоцирует воспаление кишечника

По статистике, больше половины взрослых людей в России страдают от синдрома хронической усталости (или от ME/CFS). Для него характерен постоянный упадок сил, резкие перепады настроения, головные боли, проблемы с памятью и вниманием.

Как выяснили ученые из США, синдром хронической усталости оказывает значительное влияние на кишечник. У человека изменяется микробиом органа. Результат — воспаление, проблемы с иммунитетом, усвоением витаминов, минералов и так далее.

Ученые проанализировали медицинские данные 149 человек. Всех участников разделили на две группы: в первой люди страдали от синдрома хронической усталости меньше четырех лет, во второй — те, кому было известно о своем состоянии минимум 10 лет.

Авторы секвенировали образцы фекальной микробиоты методом дробовика, а образцы плазмы изучили с помощью жидкостной хроматографии — массовой спектрометрии. У всех испытуемых выявили дисбиоз. Ученых отметили, что те люди, которые страдали от ME максимум четыре года, имели более ярко выраженные проблемы с кишечником. Авторы предположили, что в начале болезни разнообразие бактерий снижается, а гетерогенность растет, но потом микробиота стабилизируется и возвращается в состояние, близкое к нормальному.

Также ученые выяснили, что у всех участников испытания был снижен уровень микробов, синтезирующих масляную кислоту. Масляная кислота — основной источник энергии эпителиальных клеток кишечника и один из главных противовоспалительных метаболитов.

Во втором исследовании приняли участие 197 человек. Ученые убедились, что состав микробиоты у здоровых пациентов и тех, кто страдает от хронической усталости, сильно различался. Анализ функциональных метагеномных сигнальных путей показал, что у людей с ME/CFS был обеднен метаболизм масляной кислоты и сульфата. С другой стороны, такие процессы, как метаболизм CO2, расщепление моносахаридов, ацетогенез, выработка этанола и другие, был в норме и даже ускорен. Все участники, которые долго страдали от хронической усталости, вскоре стали жаловаться на синдром раздраженного кишечника и другие проблемы с ЖКТ.

Ранее ученые из Дании изучили данные всех ВИЧ-положительных жителей страны и пришли к выводу, что у них повышен риск воспалительных заболеваний кишечника. Но это касалось только мужчин. Однако аналогичный анализ, проведенный в США, выявил повышенный риск у обоих полов.

Также сообщалось, что вероятность развития разных форм клинической депрессии повышается, если в кишечнике человека наблюдается избыток или недостаток бактерий, производящих серотонин и прочие сигнальные молекулы мозга.