Силовикам и чиновникам ограничили выезд из Беларуси

В Беларуси определили перечень тех людей, кому может быть проблематично выехать из страны. Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Новый документ наделяет Комитет государственной безопасности полномочиями, которые позволяют сотрудникам ведомства запретить выезд гражданину из Беларуси, если это противоречит интересам национальной безопасности. Это решение ведомства может продлиться до шести месяцев.

Помимо этого, в законе прописано, что выехать за пределы республики не смогут чиновники, лица, занимающие высшие государственные должности, председатели областных и минского городского исполнительного комитетов, а также руководители силовых ведомств. Теперь им нужно согласовывать это с Александром Лукашенко.

Выехать из Беларуси не смогут и те, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления». Выезд этих людей будет запрещен, чтобы «обеспечить исполнение постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».

Таким образом, если ранее выехать из Беларуси не могли только те, кому уже выписан штраф, то теперь страну покинуть не смогут и те, против которых ведется административный процесс.