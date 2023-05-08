Швед: число обращений от граждан Беларуси, желающих вернуться домой из-за рубежа, превысило 70

Более 70 обращений поступило от граждан Беларуси, желающих вернуться домой из-за рубежа. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает БелТА.

«Уже более 70 заявлений поступило на рассмотрение комиссии. Да, мы провели одно из первых заседаний. Принят ряд решений в отношении лиц, которые обратились. Я не буду говорить о цифрах и анонсировать какие-то фамилии. Этого нельзя делать. Потому что мы достоверно знаем, что эти лица за рубежом обрабатываются активно, некоторых из них запугивают, чтобы они не приезжали сюда», — отметил Андрей Швед.

«Уверен, придет время, когда люди приедут, спокойно здесь будут жить. У средств массовой информации будет возможность пообщаться и из первых уст узнать, как это все было», — дополнил генпрокурор.

Как сообщалось, согласно указу №25 от 6 февраля 2023 года обратиться в комиссию могут граждане Беларуси, которые находятся на момент подачи обращения за рубежом и желают вернуться в республику, совершившие с 1 января 2020 года до вступления в силу указа «административные правонарушения или преступления, связанные со значимыми общественно-политическими событиями в Беларуси», и опасающиеся возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений.

Пока ни об одном вернувшемся по такой процедуре неизвестно.