Шум и клубы пара над БелАЭС: волноваться не надо

Министерство энергетики Беларуси 25 мая сообщило о подготовке к проведению «одних из самых ответственных плановых испытаний» на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Как пояснили в ведомстве, сегодня на БелАЭС запланированы «динамические испытания с тестированием предохранительных устройств парогенератора». Они предусмотрены программой энергетического пуска второго энергоблока.

«Соответствующие работы будут сопровождаться выбросом в атмосферу пара и шумом», — заявили в Минэнерго. Там заверили, что пар — чистый и безопасный.

Напомним, второй реактор БелАЭС первые подключили к энергосети страны чуть меньше двух недель назад.