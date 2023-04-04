Штурмовавшего Капитолий «Шамана» выпустили из тюрьмы

Американец Джейкоб Ченсли по прозвищу «Шаман», участвовавший в штурме Капитолия, досрочно освобожден из федеральной тюрьмы.

В последние недели многие публичные личности, в том числе американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск, призывали к освобождению Ченсли. Это связано с публикацией видеозаписи, на которой «Шаман» призывает протестующих идти домой.

Сообщается, что «Шамана» перевели в реабилитационный центр, где он будет работать в доме престарелых. Ченсли провел в тюрьме чуть менее 27 месяцев, подтвердил представитель Бюро тюрем.

Дата освобождения Джейкоба Ченсли назначена на 25 мая.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки людей с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один правоохранитель.

15 марта 2021 года федеральные прокуроры США заявили, что некоторые из тех, кто штурмовал Капитолий в Вашингтоне 6 января, намеревались «захватить и убить избранных должностных лиц». Эта информация была включена в документ о задержании Джейкоба Ченсли, который призывал людей атаковать Капитолий, используя мегафон. Отмечается, что Ченсли необычно нарядился на протест — его отличали головной убор, раскраска лица и шестифутовое копье.

В последнее время из уст белорусской пропаганды и Александра Лукашенко лично часто звучат утверждения, что западная демократия совсем не демократия, что там протесты жестоко подавляются, протестантов сажают в тюрьмы пожизненно и так далее. Вот вам конкретный пример.

Представьте, какой срок этот человек получил бы в Беларуси… Так что не надо плакать по западной демократии. Давайте подумаем о своей.

Нина ЖВИРКО.