Штраф и лишение $100 тыс. для иностранки из-за недекларирования валюты на границе

Иностранная гражданка получила штраф в размере 1 тыс. базовых величин, что составляет Br37 тыс., и лишилась $100 тыс. из-за недекларирования валюты при пересечении границы Евразийского экономического союза. Суд Московского района Бреста вынес приговор, признавая ее виновной по статье 228 часть 2 Уголовного кодекса. Подробности случая.

В конце июля 47-летняя иностранка пересекла границу, двигаясь из Польши в Беларусь через пункт таможенного оформления «Варшавский мост». При контроле обнаружилось, что она не задекларировала $100 тыс. из $200 тыс., находившихся при ней. Половину суммы она передала другому человеку для перемещения через границу. В итоге, вся сумма была признана принадлежащей обвиняемой.

Суд приговорил женщину к штрафу и конфискации $100 тыс. в пользу государства. Важно отметить, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.