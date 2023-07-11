«Шторм», «Тайфун», «Буран»: в Беларуси появились новые спецподразделения

Внутренние войска Беларуси прирастают новыми подразделениями спецназначения. Они появились в областных центрах – Бресте, Гродно, Гомеле и в Минске. В эти дни пройдут проверки их боеготовности. Первым стал Брест.

На базе войсковой части 5526 больше двух месяцев функционирует отряд «Шторм». Как сообщает ОНТ, в его составе контрактники с опытом от трех лет. «В реальной жизни им предстоит усиливать боевые возможности в особый период, разыскивать опасных вооруженных преступников, обезвреживать диверсионно-разведывательные группы и ликвидировать последствия массовых беспорядков», — сообщает телеканал.

Заметим, что спецподразделения с такими же задачами в Беларуси уже давно существовали.

Гродненский отряд называется «Тайфун», гомельский — «Буран».

«Вместе со «Штормом» эти отряды уже несут службу в приграничье и выполняют задачи по обеспечению силового прикрытия оперативного состава. Подразделения полностью оснащены современным оружием и спецтехникой», — сообщает телеканал.