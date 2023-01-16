«Давайте укреплять то, что нас объединяет! И все те, кто попирает свободу, должны знать: мы твëрдо стоим на стороне тех, кто борется за права человека», – сказал Штайнмайер в Берлине на новогоднем приëме для дипломатического корпуса.

Штайнмайер решительно осудил штурм парламента и здания правительства в Бразилии после инаугурации нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Это было «возмутительной атакой на саму демократию». Президент Германии рад тому, как быстро международное сообщество сплотилось и выступило с поддержкой демократически избранного президента Лулу и демократических институтов. «Демократии всего мира должны держаться вместе», – отметил Штайнмайер.

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, аккредитованные в Германии послы впервые снова пришли на новогодний приëм во дворец Бельвю. Как замечает немецкая пресса, не были приглашены, среди прочих, послы России и Ирана.

Россия уже почти год ведëт жестокую агрессивную войну против Украины. В Иране режим применяет насилие против демонстрантов, которые выходят на улицы с требованием свобод. Несколько из них уже казнены, что федеральное правительство и федеральный президент осуждают самым решительным образом.

2022 год был «тëмным годом», сказал Штайнмайер. Но произошли и события, о которых нельзя забывать: «Свободная страна с большим мужеством противостоит военной державе и показывает всему миру, что демократия знает, как защищаться от врагов свободы».

Пресс-секретарь дипломатического корпуса, апостольский нунций Никола Этерович, подчеркнул настоятельную необходимость усилий по установлению мира в Украине. «После одиннадцати месяцев войны не наблюдается серьëзных инициатив, которые могли бы как можно скорее положить конец страданиям украинского народа и массовым разрушениям и создать условия для справедливого и прочного мира». Он высоко оценил великодушный приëм украинских беженцев в Германии.