Шпаковский объяснил политические аресты в Беларуси: «санационные мероприятия»

Частый гость белорусских и российских политических ток-шоу политолог Александр Шпаковский, который сам «перевоспитался», перейдя из оппозиции в лоно активных сторонников Александра Лукашенко, заявил, что нет надобности в диалоге с оппонентами.

«Извините, мы будем проводить санационные мероприятия. Никакого диалога уже сейчас с ними быть не может, только перевоспитание, причем комплексное. Политическая разъяснительная работа, мы ее с вами ведем, подключайся, слушай, спорь, дискутируй, в чат пиши. Без оскорблений, цивилизованно. Не умеешь, не хочешь, не слышишь, продолжаешь совершать преступления, правонарушения, продолжаешь наносить вред всему обществу, тогда есть законные репрессивные методы воздействия правоохранительных органов. Изымут, изолируют, займутся перевоспитанием в других условиях – условиях исправительно-трудового учреждения, в зависимости от тяжести совершенного проступка в условиях административного ареста. Никаких внезаконных репрессий, агрессии, трезвая оценка с точки зрения национальной безопасности. Меры социальной защиты», — заявил Шпаковский в проекте «Азаренок. Напрямую».

Первое, что обращает на себя внимание: Шпаковский говорит как бы о новых «провинностях», но людей в Беларуси продолжают арестовывать и судить за события 2020 года.

Второе: санация – это как бы оздоровление. Может ли быть оздоровление ситуации без диалога и поиска компромиссов? Вряд ли.