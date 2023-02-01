Шокирующее фото Михаила Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе по делу о возможной отсрочке его тюремного наказания заявил по видеосвязи, что находится в крайне тяжелом состоянии и требует необходимого лечения.

После того, как Саакашвили попытался снять майку им показать свое истощенное тело, видеосвязь была прервана, сообщает Интерфакс.

Пока опрашиваются только врачи, приглашенные в суд адвокатами Саакашвили в качестве свидетелей. Все они утверждают, что у Саакашвили выявлен ряд тяжелых заболеваний, на основании чего его необходимо освободить из заключения и перевезти из Грузии на лечение заграницу.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Пару дней назад директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе сообщил, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили для сохранения жизненных функций лечащими врачами была предложена специальная терапия, но он категорически отказался от услуг грузинских медиков, сообщил в субботу журналистам .

«Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласания убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу», — сказал Чхаидзе.

Он сообщил, что Саакашвили в последние дни сократил прием пищи.

«Сегодня утром Саакашвили весил 69 килограммов, если так продолжится, завтра будет весить 68, а послезавтра 65 килограммов», — сказал Чхаидзе.