Шлемы спасают жизнь мотоциклистов

Травмы головы являются основной причиной гибели мотоциклистов, а использование качественных шлемов снижает риск смерти более чем в шесть раз.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали новое руководство, призванное стимулировать ношение шлемов мотоциклистами.

Как отмечают в организации, в странах с низким и средним уровнем дохода шлемы по-прежнему используются не часто, при том, что число мотоциклистов продолжает стремительно расти.

Обновленное руководство ВОЗ поможет политикам разработать законопроекты и правила, которые будут способствовать более широкому использованию безопасных и качественных шлемов.

«Поскольку число мотоциклистов растет с поразительной скоростью, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, необходимы срочные меры, которые позволят предотвратить значительный рост числа смертей и травм в ближайшие годы», – сказал Мэттс-Аке Белин, глава глобальной инициативы ВОЗ «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2021–2030 годах».

В ВОЗ также отмечают, что в продаже не всегда есть шлемы небольших размеров – для детей. Кроме того, не все мотоциклисты и их пассажиры застегивают шлемы должным образом, что увеличивает риск смерти или травм.

«Власти должны ввести законы, принципы и меры для повышения доступности и использования безопасных и качественных шлемов. В последнем руководстве, основанном на фактах, изложено все, что для этого необходимо», – сказал Белин.

Руководство содержит комплексный подход к проблеме, который, помимо введения правил и законодательных мер, предполагает также проведение информационных и образовательных кампаний, сбор и анализ данных, а также мониторинг и оценку прогресса.

«Чтобы сократить количество погибающих и получающих травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, действия, направленные на более широкое использование шлемов, должны применяться в рамках более широкого системного подхода к безопасности дорожного движения», – подытожил Белин.

В ВОЗ подчеркивают, что такой подход привел к значительному сокращению смертности и травматизма на дорогах в ряде стран, включая Норвегию и Швецию.