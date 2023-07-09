Шлагбаум не поднят: ситуация на КПП «Мядининкай»

Литовское агентство BNS сообщает, что пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусь на утро воскресенья остается закрытым.

Напомним, что с белорусской стороны литовскому КПП «Мядининкай» «зеркалит» белорусский КПП «Каменный лог» — это крупнейший пункт пропуска на границе с Литвой.

На данный момент, по информации белорусских пограничников, очереди из легковых машин в пункте пропуска на выезд из Беларуси нет. Водители устали ждать разрешения ситуации и разъехались по другим КПП. У грузовиков, как свидетельствуют данные электронного сервиса ГПК, на 10 утра воскресенья очередь превышала 320 машин.

Со стороны Литвы, по сообщению Государственного таможенного комитета Беларуси, пропускают только рейсовые автобусы.

Напомним, что конфликтная ситуация возникла вчера в 13.00. Литовская сторона заявила, что закрытие КПП «Мядининкай» это временное решение, принятое из-за гражданина Пакистана, который пытался въехать в Литву из Беларуси по поддельным документам. Белорусская сторона утверждает, что нашу границу мужчина пересекал с действительными документами, но литовские пограничники попытались выдворить его обратно в Беларусь.

По информации агентства BNS, мужчина, из-за которого развернулась вся эта ситуация, остается на границе.