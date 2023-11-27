Пресса сообщает о кризисной ситуации в школах города Марсель, где крысы стали буквально повсюду, создавая серьезные проблемы для обучения и здоровья детей.

С начала весны неисправности в туалетной канализации лишь усугубили проблему, призвав на помощь вредителей в виде крыс и мышей, которые заполонили классы и коридоры одной из местных школ. Газета описывает мрачную картину, где дети вынуждены сталкиваться с условиями, в которых «ходить по моче и фекалиям крыс» становится невозможным избежать.

В другой школе подчеркнули, что ситуация вынуждает выбрасывать книги, проводить дезинфекцию, а даже в общих спальнях маленьких детей под кроватями находят испражнения грызунов. Представитель родителей учеников подчеркнул, что крысы проникают даже в столовую, загрязняя пространство и уничтожая спортивный инвентарь.

Мэрия города признает проблему и наличие крыс в школах, однако ссылаются на масштабную проблему наличия грызунов в центре города. Власти также высказывают недовольство плохим состоянием улиц и недостаточной уборкой, описывая городскую среду как «клоаку», в которой крысы находят себе пропитание.

В ответ на критику мэрия Марселя осудила заброшенность местных школ в течение десятилетий, заверив, что сейчас направлены все усилия на обеспечение безопасности и комфортных условий для обучения детей. Но, похоже, решение проблемы требует срочного вмешательства и комплексных мер.