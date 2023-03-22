Школьное питание – критически важная система безопасности для детей

В то время, когда 345 миллионов человек находятся на грани голода, школьное питание является критически важной системой безопасности для детей, а стоимость программ школьного питания по всему миру достигает 50 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе ‎‎«Состояние школьного питания в мире», опубликованном Всемирной продовольственной программой (ВПП).

‎«Правительства ставят благополучие детей в приоритет и инвестируют в будущее, – отметила Кармен Бурбано, руководитель школьных программ ВПП. – Сейчас, когда мир борется с глобальным продовольственным кризисом, который рискует лишить будущего миллионы детей, школьное питание должно сыграть жизненно важную роль. Во многих странах, где мы работаем, еда, которую ребенок получает в школе, может оказаться единственной пищей, которую он получит в этот день».

Однако в докладе также подчеркиваются различия между богатыми странами, где питание получают 60 процентов школьников, и странами с низким уровнем дохода, где таких детей всего 18 процентов.

Несмотря на быстрое восстановление в большинстве стран, число детей, получающих питание в школах в странах с низким уровнем дохода, все еще на 4 процента ниже допандемийного уровня, причем наибольшее снижение этого показателя наблюдается в Африке. И это несмотря на то, что страны с низким уровнем дохода увеличили финансирование школьного питания примерно на 15 процентов с 2020 года.

Исследования показали, что программы школьного питания могут повысить уровень зачисления в школу на 9 процентов, а посещаемость – на 8 процентов. Согласно докладу, реализация программ школьного питания может оказать благоприятное воздействие на сельское хозяйство, здравоохранение, а также системы социальной защиты, при этом на каждый вложенный доллар приходится 9 долларов прибыли.

Так, например, когда программы школьного питания связаны с местными мелкими фермерскими хозяйствами, они приносят пользу местной экономике и способствуют созданию более устойчивых продовольственных систем. На каждые 100 000 детей, получающих питание в рамках программы школьного питания, создается почти 1400 рабочих мест, что позволяет создать около 4 миллионов рабочих мест в 85 странах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Представители Минобразования, Госстандарта, Минздрава, Госконтроля, НАН и других профильных ведомств сравнили, как питание школьников организовано в Беларуси и за рубежом, пишет sputnik.by.

«Если мы и используем зарубежный опыт, то очень осторожно. Но не игнорируем его. Современное школьное питание основано на так называемой педагогической модели. Нужно учить (школьников) потреблять пищу«, – сказал профессор кафедры товароведения и организации торговли Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, кандидат технологических наук Сергей Масанский.

По его словам, физиологические и натуральные нормы питания в Беларуси и других странах сильно отличаются. К примеру, пищевая ценность обеда для детей 6-10 лет составляет 715 килокалорий в нашей стране, в Швеции – 600 ккал, в Финляндии – 550 ккал, в Германии – 450 ккал.

Натуральные нормы для школьников этого же возраста в Беларуси – 800-825 грамм, в Германии – 680 г, в США – 700 грамм.

Профессор также указал на количество в пище отдельных продуктов питания. В белорусских школах дают больше мяса, рыбы, птицы, яиц, морепродуктов, молока, творога, фруктов и сухофруктов. В той же Германии больше используют в пище для школьников бобовых, овощей, салатов и специй.