Школьное питание – критически важная система безопасности для детей

В то время, когда 345 миллионов человек находятся на грани голода, школьное питание является критически важной системой безопасности для детей, а стоимость программ школьного питания по всему миру достигает 50 миллиардов долларов.
Об этом говорится в докладе «Состояние школьного питания в мире», опубликованном Всемирной продовольственной программой (ВПП).
«Правительства ставят благополучие детей в приоритет и инвестируют в будущее, – отметила Кармен Бурбано, руководитель школьных программ ВПП. – Сейчас, когда мир борется с глобальным продовольственным кризисом, который рискует лишить будущего миллионы детей, школьное питание должно сыграть жизненно важную роль. Во многих странах, где мы работаем, еда, которую ребенок получает в школе, может оказаться единственной пищей, которую он получит в этот день».
Однако в докладе также подчеркиваются различия между богатыми странами, где питание получают 60 процентов школьников, и странами с низким уровнем дохода, где таких детей всего 18 процентов.
Несмотря на быстрое восстановление в большинстве стран, число детей, получающих питание в школах в странах с низким уровнем дохода, все еще на 4 процента ниже допандемийного уровня, причем наибольшее снижение этого показателя наблюдается в Африке. И это несмотря на то, что страны с низким уровнем дохода увеличили финансирование школьного питания примерно на 15 процентов с 2020 года.
Исследования показали, что программы школьного питания могут повысить уровень зачисления в школу на 9 процентов, а посещаемость – на 8 процентов. Согласно докладу, реализация программ школьного питания может оказать благоприятное воздействие на сельское хозяйство, здравоохранение, а также системы социальной защиты, при этом на каждый вложенный доллар приходится 9 долларов прибыли.
Так, например, когда программы школьного питания связаны с местными мелкими фермерскими хозяйствами, они приносят пользу местной экономике и способствуют созданию более устойчивых продовольственных систем. На каждые 100 000 детей, получающих питание в рамках программы школьного питания, создается почти 1400 рабочих мест, что позволяет создать около 4 миллионов рабочих мест в 85 странах.
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