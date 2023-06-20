Школьница, которую искали под Речицей, обнаружена погибшей

Масштабные поиски девочки-подростка под Речицей были начаты 18 июня. Спустя три дня примерно в двух километрах от предполагаемого места ЧП в реке Днепр было обнаружено ее тело.

Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет. В ведомстве ранее сообщали, что 15-летняя Виктория Затонец вместе с семьей приехала отдохнуть у реки Березина возле населенного пункта Горваль в выходные. Утром воскресенья мать заметила отсутствие девочки и сообщила в правоохранительные органы о пропаже.

В ходе поисковых мероприятий на берегу реки был обнаружен мобильный телефон, позже со дна реки водолазы подняли ее плед. Также установлено, что место, где отдыхала школьница с семьей, не предназначено для купания, берег обрывистый и у реки сильное течение.