Шестые сутки: в Абхазии продолжаются поиски белорусского мальчика, упавшего в реку Гега

Как сообщала «Народная Воля», 4-летний Александр Вакулич, вместе с матерью находившийся на экскурсии, 17 июня упал в реку Гега. Мальчика унесло течением.

«Ежедневно осуществляется ротация сотрудников, принимающих участие в поисковых работах. В течение светового дня спасатели по несколько раз проходят маршрут вдоль русла реки», – рассказал агентству «Апсныпресс» первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия Тигран Делибалтян.

Река Гега является одним из правых притоков реки Бзыбь. Она берет начало на высоте около 1640 м. Русло реки расположено в очень узком и живописном ущелье, из-за чего на всем своем протяжении река изобилует порогами и водопадами.