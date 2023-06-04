Шесть странных фактов о человеческом теле

Человеческое тело — уникальная машина, которую конструировала эволюция добрые сотни тысяч лет. Что из этого получилось?

Самые странные факты о нашем организме…

У младенцев нет коленных чашечек

Люди появляются на свет без коленок. Коленные чашечки у новорожденных состоят из хрящей, которые постепенно «дозревают» и превращаются в кости месяцам к шести. Этот фокус природа, предположительно, придумала для того, чтобы облегчить прохождение ребенка через родовой канал.

За всю жизнь человек выделяет количество слюны, которым можно наполнить две бассейна

За сутки мы выделяем около 1–2,5 литра слюны, поэтому при средней продолжительности жизни 75 лет выходит итого 25–50 тысяч. Этого вполне хватило бы, чтобы наполнить два бассейна или, к примеру, полить десять соток картофельного поля (лучше это, конечно, не представлять). Любопытно, что во время сна выделение слюны практически полностью прекращается.

Через 10 лет у вас будет совершенно новый скелет

Костная ткань полностью обновляется за десять лет, то есть некоторые люди меняют скелет чаще, чем работу. После сорока лет этот процесс замедляется, поскольку регенерация занимает у организма больше времени. Самое неприятное — кости теряют былую прочность, а риск обзавестись остеопорозом возрастает в разы.

При потере мизинца человек теряет половину от силы руки

Потеря мизинца приводит к потере 50 процентов от силы всей руки. Дело в том, что мизинец играет решающую роль при ее сжимании: поддерживает самый слабый — безымянный — палец. Если положить руку на стол ладонью вниз и начать поднимать пальцы поочередно, безымянный едва ли поднимется без мизинца. То есть с потерей мизинца человек теряет как бы не один, а два пальца.

У человека столько же волос, сколько у шимпанзе

«Чуть красивее обезьяны» — это не бородатая шутка, а суровая правда о нашем биологическом виде. На каждом квадратном сантиметре человеческой кожи находится от 250 до 500 волосяных луковиц, и в этом мы недалеко ушли от приматов. Разница в том, что волоски на человеческом теле тоньше и светлее. Антропологи связывают это с тем, что, когда наши предки начали охотиться в саваннах Африки, теплая шерсть стала для нас обузой — и люди от нее «избавились».

Мозг контролирует тело, делая его слабее

Человеческое тело куда сильнее, чем принято думать. Наши мышцы способны выдерживать невероятные нагрузки, небезопасные для организма в целом: если напрячься в полную силу, можно запросто переломать кости. Именно поэтому наш мозг постоянно держит мышцы в расслабленном состоянии. Исключение — стрессовые ситуации, когда люди разрывают связывающие их веревки и поднимают вес автомобиля.