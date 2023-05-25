Шесть пищевых привычек, которые замедляют старение после 50 лет

Определенные пищевые привычки могут помочь замедлить старение за счет снижения риска заболеваний , считает диетолог, доктор медицинских наук Триста Бест. В интервью порталу Eat This Not That диетолог заявила, что после 50 лет важно получать достаточно клетчатки и белка, есть меньше обработанных продуктов и больше цельных растительных.

Достаточное количество клетчатки

Употребление клетчатки является одной из тех пищевых привычек, которые помогают замедлить старение после 50 лет. Благодаря ей снижается риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа, высокого кровяного давления и рака.

«Клетчатка может оказывать такое влияние за счет снижения окислительного стресса и маркеров воспаления в организме, которые естественным образом появляются с возрастом», — заметила эксперт.

Употребление белка

Белок необходим в борьбе с возрастной потерей мышечной массы – одним из характерных признаков старения. Совет диетолога: чтобы получать больше белка, следует сосредоточиться на его нежирных источниках, таких как птица, яйца, орехи, греческий йогурт.

Употребление здоровых жиров

Жиры, содержащие омега-3, помогают снизить риск гипертонии, а также ишемической болезни сердца – эти проблемы со здоровьем становятся особенно актуальными после 50 лет. В рационе должны присутствовать рыба, орехи, авокадо, нерафинированные растительные масла.

Употребление растительной пищи

Диетолог констатировала: рацион с высоким содержанием растительных продуктов способствует замедленному старению кожи, увеличению продолжительности жизни. Данный эффект обусловлен тем, что вещества растительных продуктов влияют на уменьшение воспаления и снижение уровня липидов, стабилизацию артериального давления, потерю веса. Кроме того, они уменьшают количество конечных продуктов гликирования, провоцирующих окисление и ускоренное внешнее старение.

Отказ от обработанных продуктов

Такие продукты часто содержат больше сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и искусственных добавок. Их регулярное употребление увеличивает риск сердечных заболеваний, который итак становится более существенным в возрасте за 50.

Средиземноморская диета

Питание в соответствии с этой диетой помогает замедлить процесс старения за счет активного потребления более здоровых жиров и минимизации обработанных продуктов, пояснила Триста Бест.

«Средиземноморская диета фокусируется в первую очередь на рыбе и морепродуктах в качестве источника белка, допускает умеренное употребление красного мяса – ее интеграция полезных жиров дает большее количество омега-3 жирных кислот, которые обладают естественным противовоспалительным действием и способствуют здоровому старению», — сказала она.