Шесть человек потерялись в белорусских лесах за сутки: МЧС активно проводит поисковые операции

За последние сутки в лесах Беларуси были зафиксированы несколько случаев, когда граждане потерялись. Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло меры по активному поиску и спасению пропавших людей.

По информации, полученной от МЧС, за один день произошло целых шесть случаев, когда люди заблудились в густых лесах страны. Подразделения МЧС быстро реагировали на каждый вызов и начали поисковые операции.

Первый случай был связан с пожилым мужчиной 1952 года рождения, который потерял ориентацию в лесу возле деревни Корнюшкин Застенок в Борисовском районе. Для его поисков было задействовано значительное количество техники и специалистов МЧС. Счастливый исход наступил в 16:16, когда спасатели нашли мужчину и вернули его в безопасность.

Еще один случай произошел в лесу возле деревни Снеги в Миорском районе, где женщина 1968 года рождения утратила ориентировку. МЧС немедленно отправили на поиски две единицы техники и пятерых членов экипажа, включая работников МЧС. В 15:55 женщина была найдена и спасена.

В третьем случае, в лесу возле деревни Талька в Пуховичском районе, пенсионер 1953 года рождения исчез без следа. Поисковые работы были организованы при помощи семи спасателей и пяти единиц техники. Спасатели добились успеха в 20:35, когда нашли мужчину.

Две женщины (1961 и 1981 года рождения) оказались потерянными в лесу возле деревни Букча в Лельчицком районе. В этом случае три единицы техники и десять работников МЧС принялись за поиски. В 21:55 пропавших женщин нашли работники лесхоза.

Около 23:00 поступило сообщение о гражданине 1983 года рождения, который исчез в лесу возле деревни Боровая в Бобруйском районе. Для его поисков было задействовано значительное количество техники и специалистов МЧС. Поиски продолжаются, и пропавшего мужчину пока не обнаружили.

Эти события подчеркивают важность предосторожности и знания ориентировки в лесах, особенно во время прогулок и походов в природе. МЧС активно продолжает свои усилия по обеспечению безопасности граждан в лесных местностях Беларуси.