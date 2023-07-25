Шейх подарил табун лошадей восьмилетней девочке из Ирака

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, подарил лошадей самой молодой иракской наезднице Лании Фахер после того, как она потеряла свою любимую лошадь.

Шейх также пообещал девочке свою поддержку в создании собственного тренировочного центра для юных наездников.

Восьмилетняя Лания, признанная самой молодой наездницей в Ираке, недавно покорила сердца пользователей социальных сетей видео, в котором она оплакивает потерю своей лошади Джесно. Кобыла, подаренная отцом, когда ей было пять лет, была не только домашним животным, но и самым близким другом Лании, пишут Русские эмираты.

Девочка ухаживала за ее больной лошадью, даже когда ветеринар посоветовал ей не приближаться к кобыле из-за опасности, которую та несет.

«В последний день я пошла покормить ее, потому что она была больна, а ветеринар не позволял мне приблизиться к ней, но я настояла на том, чтобы все же покормить ее», — сказала Лания.

История Лании тронула многих, в том числе шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он решил обеспечить Ланию новыми лошадьми и поддержать ее мечту об открытии собственного центра обучения верховой езде.