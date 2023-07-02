«Шансов выжить у него не было. Делали прямое переливание, хирург отдавал свою кровь»

Врачи из Пензы поделились тем, как невероятным образом спасли белоруса с разрывом аорты и остановкой сердца. Подробности рассказали в ГТРК «Пенза».

Все случилось 14 мая, когда гражданин Беларуси Алексей Давидович был в Пензенской области России. Туда он приехал вместе с детьми на этап Кубка России по мотокроссу, которым с 4 лет занимается его дочь Эльвира. Ей предстояла схватка за 2 место.

— Естественно распереживался, закололо в сердце, такой жар сильный пошел, прилег, подумал, сейчас немножко оттянет. Но потерял сознание и после этого уже очнулся уже здесь, в клинике, — рассказал тележурналистам белорус, который лежит в палате интенсивной терапии федерального кардиоцентра.

После потери сознания по вызову прибыла бригада медиков скорой помощи. Они оказали Алексею первую помощь и привезли его в Сердобскую районную больницу. Состояние мужчины было крайне тяжелым: врачи поставили диагноз расслоение аорты, что в 99% случаев ведет к летальному исходу. Но медики, понимая, что времени на раздумья нет, пошли на риск и повезли мужчину в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Врач анестезиолог-реаниматолог, замглавврача Пензенской областной станции Скорой медицинской помощи Денис Дурнаев рассказал, что по дороге возникло сразу несколько внештатных ситуаций. Первая остановка сердца Алексея Давидовича случилась, когда его только переместили в машину для транспортировки:

— Пациент потерял сознание, но мы уже были готовы к этому, тут же дефибрилляция, непрямой массаж сердца, кислород, на третьей минуте чудо случилось, пациент пришел в сознание, давление стабилизировалось.

Спустя 40 минут на участке дороги, где шли ремонтные работы, вместе с тряской машины сердце мужчины остановилось снова.

— Но опять на второй-третьей минуте деятельность восстановлена, — рассказал Денис Дурнаев.

Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев констатирует: буквально все обстоятельства были против пациента. Но в возглавляемом им центре оказались на месте и хирурги высокого класса, которые выполняют операции на аорте, и протезы в наличии.

— Сказали, операция длилась около полусуток, операция ночная была, — рассказал Алексей Давидович.

А Владлен Базылев поделился деталями: белорусу пришлось переключать сонную артерию!

— Больной остановился, массаж, 90 минут крутили на искусственном кровообращении, убирали сгустки, отключили, а он опять течет. В итоге делали прямое переливание, хирург отдавал кровь, потому что кровотечение остановить не могли, — говорит Базылев.

И все-таки благодаря усилиям медиков из Пензенской области России белорус Алексей Давидович жив, делает первые шаги. «Даже для медиков это чудо», — сказали в сюжете.

— При той трагедии, которая произошла с этим молодым человеком, шансов для того чтобы выжить у него не было с момента возникновения этого состояния, расслоения аневризмы. И то, что он остался жив, это результат работы на всех этапах оказания медицинской помощи, — заявил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Кстати, в день победы Алексея над смертью его дочка взяла серебро на турнире.