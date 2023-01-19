Шалость с петардой обернулась уголовной статьей

Накануне Нового года 25-летний житель Волковыска с компанией друзей отправился прогуляться в город. При себе у парня были петарды. Одну из них он взорвал вблизи дома, однако звук от взрыва его не впечатлил. Проходя мимо памятника «Доблестным лётчикам» в виде самолета, он решил забросить петарду во внутрь. Молодой человек рассчитывал на более громкий эффект.

После взрыва пиротехники в хвостовой части памятника образовались повреждения, которые позже обнаружил работник коммунального хозяйства и сообщил об этом в милицию.

Милиционеры оперативно установили личность хулигана.

Молодой человек свой поступок объяснить не смог. При этом утверждал, что в состоянии опьянения он не находился. Парень сожалеет о случившемся, намеревается возместить причиненный ущерб.

Действия жителя райцентра квалифицированы по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.