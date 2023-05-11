«Шахтер» лишили чемпионства. Двое человек объявлены персонами нон-грата в белорусском футболе

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» сегодня все-таки обнародовала свое решение по главному скандалу минувшего года.

«Комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ были рассмотрены сведения, поступившие из Следственного комитета Республики Беларусь, о том, что в ходе чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги руководством ФК «Шахтёр» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги, после чего было возбуждено дисциплинарное производство, в рамках которого было опрошено более 20 лиц, причастных к вышеуказанным событиям, — говорится в сообщении.

По итогам нескольких заседаний Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ принял следующие решения.

За совершенные дисциплинарные нарушения,

Применить в отношении ФК «Шахтёр» окончательное дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 10 000 базовых величин (370 000 белорусских рублей), лишения 30 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2023 года среди команд высшей лиги, лишения 20 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд высшей (первой) лиги, лишения полученных наград в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги; аннулировать результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги ФК «Шахтёр» — ФК «Белшина» (12.11.2022), присудить «техническое поражение» ФК «Шахтёр» и ФК «Белшина».

Применить в отношении ФК «РЦОР БГУ» окончательное дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 2 000 базовых величин (74 000 белорусских рублей), лишения 20 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2023 года среди команд высшей лиги, лишения 10 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд высшей (первой) лиги, лишения полученных наград в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги.

Применить в отношении ФК «Белшина» окончательное дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 2 000 базовых величин (74 000 белорусских рублей), лишения 10 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2023 года среди команд высшей лиги, лишения 5 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд высшей (первой) лиги; аннулировать результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги между командами ФК «Шахтёр» — ФК «Белшина» (12.11.2022), присудить «техническое поражение» ФК «Шахтер» и ФК «Белшина».

Применить в отношении Нидергауса В.В. (бывший спортивный директор солигорского «Шахтера»), Гомзы Д.В. (экс-игрок «Белшины»)дисциплинарное наказание в виде объявления их лицами нежелательными («persona non grata») для целей деятельности АБФФ и штрафа в размере 1000 базовых величин (37 000 белорусских рублей) каждому.

Применить в отношении Юревича А.И. дисциплинарное наказание в виде дисквалификации на 5 лет и штрафа в размере 1000 базовых величин (37 000 белорусских рублей).

За совершенные дисциплинарные нарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 100:

Применить в отношении Марченко А.В. дисциплинарное наказание в виде дисквалификации на 4 года и штрафа в размере 500 базовых величин (18 500 белорусских рублей).

Применить в отношении Арама Абдуль Кадер Абдаль-Маджида дисциплинарное наказание в виде дисквалификации на 3 года и штрафа в размере 400 базовых величин (14 800 белорусских рублей).

Применить в отношении Гордейчука М.Н. дисциплинарное наказание в виде дисквалификации сроком на 12 месяцев и штрафа в размере 500 базовых величин (18 500 белорусских рублей). Срок начала исполнения дисквалификации считать начавшимся в случае неуплаты штрафа в 30-дневный срок со дня принятия данного решения.

Применить в отношении Корзуна Н.И. дисциплинарное наказание в виде дисквалификации сроком на 12 месяцев и штрафа в размере 300 базовых величин (11 100 белорусских рублей). Срок начала исполнения дисквалификации считать начавшимся в случае неуплаты штрафа в 30-дневный срок со дня принятия данного решения.

Применить в отношении Рыбака А.В., Велисевича Д.А., Колядко М.В., Слабашевича А.В., Солоновича В.А., Денисенко А.В., Кухарчика И.С., Вашкевича Д.А., Зиновича Д.А., Троякова Е.В. дисциплинарное наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев и штрафа в размере 200 базовых величин (7 400 белорусских рублей). Срок начала исполнения дисквалификации считать начавшимся в случае неуплаты штрафа в 30-дневный срок со дня принятия данного решения.

Применить в отношении Воликова Г.А., Лисовского П.К., Мазуркевича С.Г., Михалапа И.В., Павлова В.Г., Соколовского Н.А., Воловика Ю.И., Александровича А.Ю., Матлаха А.С., Денисенко Д.П., Паценко Н.А., Санько И.С., Хрипача А.М. дисциплинарное наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев и штрафа в размере 100 базовых величин (3 700 белорусских рублей). Срок начала исполнения дисквалификации считать начавшимся в случае неуплаты штрафа в 30-дневный срок со дня принятия данного решения.

Борьба с договорными матчами, финансовым стимулированием лиц является приоритетом в деятельности Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ, так как данные негативные явления грубо нарушают требования Устава, регламентирующих и иных документов АБФФ, строго запрещающих передавать и принимать что-либо в виде стимула к выигрышу, ничье или поражению в матче, идет вопреки фундаментальным принципам честной спортивной борьбы, — сказано в сообщении.