Сезонная аллергия может выглядеть как обычная простуда

Иногда врачи даже ставят диагноз – вирусная инфекция.

Аллергический ринит может превратиться в бронхиальную астму.

«Каждый год сезон аллергии начинается в разное время, — рассказал главный внештатный специалист по детской аллергологии Министерства здравоохранения, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза. — Пики цветения наблюдаются каждые 2-5 лет. Из-за этого визитов к врачу больше. Если в прошлом году активное цветение фиксировали с 1 по 10 мая, то в этом – уже в конце апреля. А значит, и пик обращаемости за медпомощью.

Сезонная аллергия у детей часто выглядит, как обычная простуда. Любая аллергия имеет свои истоки. Если мы говорим о сезонной аллергии, она стартует именно в детском возрасте, обычно начиная с 7-10 лет.

Поздняя диагностика аллергии — повсеместная проблема. При сезонной аллергии в большинстве случаев у ребенка отмечается заложенность носа, чихание и зуд глаз. В такой ситуации при обращении к врачу первоначально, как правило, ставится диагноз вирусной инфекции. Этим обусловлена задержка с постановкой диагноза, которая может составлять 2-3 года. Когда же замечают, что симптомы аллергии отмечаются сезонно, в одно и то же время, начинают задумываться: не аллергия ли это. И педиатр направляет ребенка к аллергологу для подтверждения диагноза, пояснил главный внештатный специалист по детской аллергологии».

«Менее 1% населения Беларуси обращается к врачам-аллергологам из-за сезонной аллергии, — говорит главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава, доцент кафедры пульмонологии и фтизиатрии с курсом аллергологии, иммунологии и профпатологии БелМАПО Сергей Артишевский. — Сезонная аллергия представляет определенный интерес и у всех на слуху, потому что с появлением пыльцевой нагрузки увеличивается количество обращений, в том числе к врачам-аллергологам. На сегодня к врачам-аллергологам с проблемой пыльцевой аллергии, поллинозом обращается в среднем 40-45 тыс. человек ежегодно — это менее 1% населения Беларуси.

Вместе с тем, как предполагается, в действительности пациентов с сезонными проявлениями аллергических заболеваний значительно больше. Многие просто не попадают на прием к врачам-аллергологам. В Европе частота встречаемости поллиноза колеблется от 2% – в Норвегии, Швеции, до 36% — в Италии, Португалии и Испании.

Немногие знают, но у 30% больных аллергический ринит превращается в бронхиальную астму, что в будущем сказывается на повседневной жизни и выборе профессии. В Беларуси бронхиальная астма лечится за счет государства. Врачи со всей ответственностью относятся к сезонной аллергии, проводят профилактические мероприятия, чтобы не допустить прогресса и формирования бронхиальной астмы. Для симптоматического лечения обычно используют антигистаминные препараты. Но есть и ряд важных советов, которые врач дает этим пациентам: после дождя — необходимо больше находиться на улице. А вот в сухую, солнечную, ветреную погоду, если есть такая возможность, меньше гулять на свежем воздухе, не уезжать за город».