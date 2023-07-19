Сезон вишни в разгаре: не упустите момент

Ученые утверждают, что употребление вишни способно остановить формирование факторов риска сердечных и диабетических заболеваний. Еще вишня содержит довольно большое количество биофлавоноидов – веществ, которые защищают организм от действия канцерогенов.

Кроме того, исследования показали, что вишня значительно увеличивает производство молекулы, отвечающей в организме за функцию правильного усвоения жиров и сахара, а значит, благоприятно влияет на здоровье людей с избыточным весом.

Вишня очень полезна при анемии.

По содержанию витамина C вишня догоняет лимон, поэтому рекомендуется есть вишню при пониженном иммунитете.

Древнегреческий врач Гиппократ рекомендовал вишню больным эпилепсией. Конечно, справиться с эпилептическим припадком при помощи ягод вряд ли удастся, но наладить сон и повысить настроение, что очень важно для эпилептика, – вполне возможно.

И всё же, главная ценность вишни в том, что она содержит большое количество кумаринов – это «бодрящие» вещества, необходимые для поддержания тонуса организма. По количеству кумаринов вишня уступает лишь красной смородине, гранату и малине. Очень рекомендуется тем, кто перенес тяжелое заболевание.

Напомним, что в центральной части Беларуси самые ранние сорта вишни созревают в середине или третьей декаде июня, ранние — в конце июня-начале июля, средние — в середине июля, поздние — в третьей декаде июля-начале августа, очень поздние — в первой декаде или середине августа.