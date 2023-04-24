Северное сияние в Беларуси — плохой знак?

В ночь с воскресенья на понедельник, 24 апреля, в небе творилось что-то невероятное.

Во-первых, рядом с молодым месяцем сияла ярчайшая звезда, как ее назвали многие смотревшие в ночной небосклон. На самом деле, как было несложно определить по астрономическим приложениям, это была не звезда, а планета Венера.

Во-вторых, и в главных, жители Беларуси и России наблюдали крайне интенсивное для этих широт северное сияние. Невооруженным глазом в оно было видно хуже, чем в соответствующим образом настроенные камеры, но зрелище поразило и без визуальных «посредников».

Многие делились красивейшими фотографиями.

Что это было?

Ученые объяснили природу явления.

«Случилась магнитная буря уровня G4 по пятибалльной шкале: на Землю прилетел солнечный ветер — заряженные частицы, выброшенные Солнцем, достигли земной атмосферы и вызвали разноцветное свечение, — пишет mk.ru. — Чем меньше освещенность в районе наблюдения (меньше фонарей и так далее), тем лучше, естественно, можно видеть северное сияние. А если светит молодой месяц, а не полная луна — обзор улучшается дополнительно.

Некоторые наблюдатели, между тем, были далеки от восторгов, заявив, что северное сияние в нетипичных широтах — плохой знак: «Что-то страшное грядет».

На самом деле по поводу этого небесного явления существуют самые разные поверья.

Норвежцы, например, расценивали его чисто практически — как предвестник плохой погоды. У ряда народов люди, видевшие северное сияние, считались удачливыми: «долго будут жить».

А в Японии бытовало мнение о том, что если беременная женщина увидит северное сеяние, а потом родит сына, мальчик вырастет сильным и мужественным.

Но есть и приметы, связывающие «танец небесных всполохов» с войной — поскольку на небосводе, считали скандинавские племена, танцуют валькирии, чьи щиты и доспехи отбрасывают яркие блики. Особенно опасным считался красный цвет северного сияния.

Однако, если следовать эсхатологической логике, жители российского Заполярья, где это небесное явление — история привычная, должны были бы жить в постоянном страхе. Конечно, такого не происходит. Поэтому остается только позавидовать фотографам, которым в необычную ночь посчастливилось сделать красивые снимки».