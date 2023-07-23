«Серый кардинал» бизнеса вернул дивиденды

В силовых структурах не уточняют, кто именно и где конкретно «засветился», но суть дела вот в чем.

Государственный служащий в Брестской области более десяти лет участвовал в работе коммерческих структур. Осуществлял он эту деятельность, естественно, не напрямую, а через посредников, учредителей фирм. Тем самым чиновник нарушал статью 17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». В ходе прокурорской проверки скрытая схема левого заработка госслужащего обнаружилась.

За время своей коммерческой деятельности чиновник получил в виде дивидендов более 438 тысяч рублей. Прокуратура Брестской области предъявила ему иск о взыскании незаконно полученных средств. И они были взысканы в полном объеме, пишет издание «Вечерний Брест».