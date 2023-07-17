Серов уверен, что с ним в Витебске говорили по-украински

Российский певец Александр Серов прокомментировал «лингвистический конфуз», который случился с ним на днях в Витебске, куда артист приехал для выступления на «Славянском базаре». Приветствия встречающих его на железнодорожном вокзале белорусов Серов принял за украинскую речь и возмутился.

В коротком интервью российскому порталу «Подъём» Серов пояснил: «Ко мне обратились на украинском языке, когда я садился в машину. Я спросил: почему на украинском говорите? Что-то невнятно сказали, и всё — я уже закрывал окно и уезжал».

Отметим, что украинский язык вряд ли можно назвать малознакомым Александру Серову. Дело в том, что он родился в селе Ковалевка Николаевской области тогда ещё Украинской ССР, детство, юность и даже молодость провёл именно там.