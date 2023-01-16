На днях в милицию поступило сообщение от работников одного из продуктовых магазинов Бреста: посетитель пытается украсть ящик с пожертвованиями. На место незамедлительно выбыли сотрудники Департамента охраны и задержали мужчину, сообщает МВД.

Установлено, что 29-летний житель Могилевской области, неоднократно судимый за имущественные преступления, приехал в Брест в поисках работы. Он снимал квартиру, не мог трудоустроится и ходил по магазинам в Московском и Ленинском районах областного центра в поисках урн с деньгами, собранными на благотворительность.

В момент задержания в ящике было 1200 рублей. В настоящее время известно о семи фактах подобных хищений на общую сумму около трех тысяч рублей. Деньги фигурант тратил на личные нужды, в том числе азартные игры.

Следователями возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.