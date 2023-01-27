Сергей Костюченко вышел на свободу

По приговору суда он отбывал наказание в колонии усиленного режима.

В «Приорбанк» на руководящую должность он пока не вернется.

Информация о задержании Сергея Костюченко появилась в начале марта минувшего года. Он возглавлял ОАО «Приорбанк» — дочернюю компанию австрийского Raiffeisen Bank International в Беларуси с 1990 года.

В августе минувшего года Минский городской суд признал Сергея Костюченко виновным по ч.1 и 2 ст.243 УК в уклонении от уплаты налогов «путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в значительном и особо крупном размере».

Называлась и общая сумма, с которой не платились налоги — 1 518 103,92 рубля.

«Обвиняемому Костюченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 3 000 базовых величин в сумме 96 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — говорится в сообщении на сайте Верховного суда.

Вместе с бывшим главой «Приорбанка» осудили двух бизнесменов: они получили по 3 года лишения свободы, штраф на такую же сумму и запрет на занятие определенной деятельностью.

Имя Сергея Костюченко исчезло из списка членов наблюдательного совета банка.

Сейчас правление “Приорбанка” возглавляет Вадим Матюшкин, он кандидат экономических наук.

Матюшкину 56 лет, он родился в Москве, гражданин Российской Федерации.

Окончил Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет (переводчик-референт немецкого и английского языков), в 1993 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности “Финансы и кредит”.

В «Райффайзенбанке» (Австрия) с 1999 года, работал на разных должностях.