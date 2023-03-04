Сергей Калякин призывает белорусов вступать в партию «Справедливый мир»

«4 марта состоялся пленум Центрального Комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир», по итогам которого определены тактика и задачи партии на период до перерегистрации, — рассказал Сергей Калякин «Народной Воле». — Пленум также принял обращение к гражданам Беларуси».

Обращение Белорусской партии левых «Справедливый мир» к гражданам Беларуси

3 марта 2023 года вступил в действие Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

Положения данного закона значительно усложняют условия создания новых и деятельности существующих политических партий. Например, для того чтобы партии имели право на существование минимальная численность увеличена в пять раз. При этом для выполнения новых требований законодательства партиям отводиться только три месяца. Те политические партии, которые этого не смогут сделать, будут ликвидированы.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» считает, что положения нового Закона противоречат нормам действующей Конституции Республики Беларусь. Главная цель установленных этим законом новаций — ликвидация неугодных власти политических партий. Тех партий, которые осмеливаются критиковать решения властей и предлагают альтернативные пути политического и социально-экономического развития страны.

В результате реализации принятого Закона будет фактически уничтожена многопартийная политическая система, которая является одной из конституционных основ осуществления демократии в Республике Беларусь, существенно снизятся возможности граждан оказывать влияние на общественно-политическую жизнь страны через участие в деятельности политических партий. На политическом поле останутся лишь те партии, которые никогда не возражали действующей власти и, тем более, никогда реально не выступали в защиту интересов людей труда.

История свидетельствует, что начав наступление на политические права граждан, власти, как правило, не останавливаются. Следующей их целью оказываются трудовые и социальные гарантии. Помешать такому развитию событий могут лишь сами люди, проявив гражданскую и политическую активность в целях защиты своих интересов.

Если вы заботитесь о своем будущем, неравнодушны к судьбе страны, заинтересованы в защите своих прав и интересов, разделяете ценности свободы, социального равенства, социальной справедливости, солидарности и народовластия, вступайте в ряды Белорусской партии левых «Справедливый мир»!

Члены и сторонники Партии «Справедливый мир» при любом развитии событий продолжат политическую работу в интересах развития страны и защиты прав трудового народа.

4 марта 2023 года».