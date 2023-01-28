Сергей Каленчиц: «Внешнеэкономические условия по-прежнему останутся сложными…»

Об этом в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка говорил первый заместитель председателя правления Сергей Каленчиц.

«Народная Воля» предлагает ознакомиться с некоторыми тезисами его доклада.

Санкции

«Значимое влияние на экономические процессы в Беларуси продолжала оказывать совокупность сформировавшихся до 2022 г. тенденций в развитии мировой экономики, сопровождавшемся сбоями в цепочках поставок вследствие пандемии и повышенным внешним проинфляционным фоном, — говорил Каленчиц. —

Ускорение инфляционных процессов в мире потребовало от ведущих экономических центров отказа от сверхмягкой денежно-кредитной политики и ее постепенного ужесточения.

К неблагоприятным факторам, имевшим место в 2021 году— начале 2022 года добавился целый ряд новых, связанных преимущественно с усилением санкционного давления. Среди них – множественные ограничительные меры в отношении белорусского финансового сектора, закрытие ряда традиционных рынков сбыта, блокировка товарных потоков и запрет на транзит белорусской продукции.

На этом фоне наблюдались всплески негативных ожиданий как среди населения Республики Беларусь, так и среди субъектов хозяйствования. В основном они проявлялись через повышенный спрос на иностранную валюту, а также через изменение сберегательных процессов. В совокупности все эти факторы потребовали от государственных органов реализации широкого комплекса мер, направленных на минимизацию негативного воздействия санкций, обеспечение макроэкономической сбалансированности и расширение поддержки белорусской экономики.

Определенное смещение приоритетов произошло и в деятельности Национального банка. В складывавшихся условиях 2022 г. необходимо было оказать максимально возможную помощь в адаптации белорусских производителей к новым экономическим реалиям, сохранив при этом ценовую и финансовую стабильность в стране.

В целом этого удалось достичь, хотя по некоторым показателям, предусмотренным в основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2022 год, было допущено отклонение от целевых параметров.

Инфляция

«Прежде всего, это касается инфляции. По итогам 2022 г. прирост потребительских цен в Республике Беларусь составил 12,8%, более чем в два раза превысив целевой уровень – 6%.

Цены и тарифы, входящие в расчет базовой инфляции, в годовом выражении приросли на 14%. Такое значение ценовых индексов по итогам года во многом сложилось под влиянием динамики цен фактически в одном месяце. Только в марте 2022 г. вследствие геополитических событий потребительские цены приросли на 6,1%.

Без учета данного всплеска цен среднемесячные темпы инфляции в 2022 г. сложились на уровне 0,6% против 0,8% годом ранее.

Более значимому замедлению инфляции препятствовал ряд факторов. Прежде всего, следует отметить ослабление белорусского рубля к российскому в конце первой половины 2022 г.

С одной стороны, такое ослабление позволило поддержать ценовую конкурентоспособность отечественного экспорта и нарастить поставки белорусской продукции на российский рынок.

С другой стороны, сложившееся превышение цен на потребительском рынке в Российской Федерации над потребительскими ценами в Республике Беларусь не способствовало ограничению влияния импортируемой инфляции.

Основным внутренним фактором инфляции в течение года по-прежнему оставались завышенные инфляционные и девальвационные ожидания населения и бизнеса. Широкое распространение в стране получила практика учета в ценообразовании неоправданных рисков и издержек.

На сегодняшний день мы видим, что краткосрочный эффект от введения санкций исчерпан и пик высокой инфляции пройден. Наблюдается устойчивое снижение индекса потребительских цен и трендовой инфляции. По нашим оценкам, однозначных величин годовая инфляция достигнет уже к концу I квартала 2023 г. В 2023 г. перед правительством и Национальным банком поставлена задача по замедлению инфляции до уровня 7–8%. В этой связи совместными усилиями важно максимально ограничить влияние проинфляционных факторов. Тем более, что при отсутствии новых шоков инфляционная среда станет более благоприятной».

Курс валют и ставка рефинансирования

«Сохранится направленность мер Национального банка на поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении, что является необходимым условием для обеспечения привлекательности сбережений в национальной валюте и формирования источников для кредитования экономики.

По мере замедления инфляции и при отсутствии новых шоков будет осуществляться постепенное снижение ставки рефинансирования. Первый шаг уже сделан – с 23 января 2023 г. она уменьшена на 50 базисных пунктов до 11,5 процента годовых.

Среднее значение ставки рефинансирования за 2023 г. оценивается около 10–11 процентов годовых.

Обозначенная ранее направленность процентной политики Национального банка способствует не только сдерживанию инфляционных процессов, но и сохранению устойчивого функционирования валютного и депозитного рынков – важнейших составляющих финансовой стабильности в стране. На решение указанных задач нацелена также курсовая политика. Режим плавающего курса позволяет оперативно реагировать на изменения внешнеторговой конъюнктуры».

Вклады и золотовалютные резервы

«Следует отметить, что во многом поддержанию стабильности валютного рынка в 2022 г. способствовали благоприятные тенденции во внешней торговле. В результате формирования рекордного положительного сальдо внешней торговли предприятия за 2022 г. получили 2,7 млрд. долл. США чистой выручки. При этом сбалансированная ситуация на валютном рынке позволила не допустить сверхпланового снижения золотовалютных резервов. Более того, по предварительным данным, на 1 января 2023 г. международные резервные активы составили 7,9 млрд. долл. США (2,2 месяца импорта) при целевом показателе на конец 2022 г. в пределах не ниже 7 млрд. долл. США. За 2022 г. золотовалютные резервы снизились на 0,5 млрд. долл. США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, поступление иностранной валюты в пользу Министерства финансов, а также перенос сроков погашения внешнего долга перед Российской Федерацией. Кроме того, часть внешних государственных обязательств была исполнена в белорусских рублях вследствие фактического запрета западным банкам осуществлять финансовые операции с Правительством Республики Беларусь.

В целом устойчивая ситуация на валютном рынке и положительная динамика золотовалютных резервов позитивно отразились на депозитном рынке.

Несмотря на то, что в 2022 г. валютные организованные сбережения населения сократились на 637 млн. долл. США, основная часть их оттока из банковского сектора пришлась на I квартал 2022 г.

В последующие месяцы прирост средств, размещенных населением в банках, восстановился, но оставался незначительным – порядка 74 млн. долл. США за 9 месяцев.

В сегменте рублевых вкладов ситуация складывалась лучше, прежде всего, за счет обеспечения банками достаточно привлекательного уровня доходности по долгосрочным депозитам. В частности, для привлечения долгосрочных средств банками устанавливалась соразмерность стоимости ресурсов со сроками их размещения. К концу 2022 г. доходность по вкладам, размещаемым на срок свыше одного года, превышала доходность по краткосрочным вкладам практически в два раза. В результате по итогам 2022 г. объем срочных рублевых депозитов населения в банковском секторе увеличился на 25%, или на 1,3 млрд. рублей.

При этом на 1 января 2023 г. доля долгосрочных депозитов в общем объеме срочных и условных вкладов населения составила почти 70%. Такое поведение вкладчиков – физических лиц благоприятно отразилось на ликвидности банковского сектора, сформировало базовые условия для его устойчивого функционирования».

Чего ждать?

«В целом перед банковской системой на 2023 г. поставлены напряженные задачи, — считает Каленчиц. — В соответствии с основными программными документами на 2023 г. банкам необходимо обеспечить формирование надлежащих ресурсных источников и расширение кредитной поддержки экономической и инвестиционной активности в стране. Соответственно, банкам в целях укрепления своего ресурсного потенциала следует выстраивать взвешенную и последовательную процентную политику. Она должна обеспечивать, в первую очередь, непрерывность сберегательного процесса с акцентом на большую привлекательность долгосрочных вкладов.

Одновременно должна обеспечиваться ценовая доступность кредитных ресурсов. В прогнозируемых условиях уровень средних процентных ставок по новым кредитам банков на конец 2023 г. не должен превысить 12 процентов годовых.

Банкам следует исходить из необходимости формирования устойчивой долгосрочной ресурсной базы в объеме, позволяющем удовлетворить платежеспособный спрос на кредиты. Годовой прирост требований банков к экономике предусмотрен в программных документах на 2023 г. на уровне 17–21%. При этом спрос на инвестиционные кредиты оценивается в объеме 15 млрд. рублей.

Банкам необходимо выстраивать конструктивное взаимодействие со своими клиентами, оказывать им максимально возможное содействие в подготовке инвестиционных проектов. И, безусловно, приоритет должен отдаваться эффективным финансово реализуемым проектам, а также стимулированию экспорта и импортозамещения. Это имеет важнейшее значение для устойчивого развития экономики.

Несмотря на масштабные шоки, экономика и банковская система достойно справились с санкционным давлением и успешно адаптировались к новым условиям. Совместными усилиями удалось замедлить инфляционные процессы, повысить доступность кредитования и оказать необходимую поддержку реальному сектору экономики, обеспечить финансовую стабильность и бесперебойное функционирование платежной системы.

В 2023 г. внешнеэкономические условия по-прежнему останутся сложными. При этом успешное и эффективное решение стоящих перед экономикой задач требует комплексного подхода, что невозможно без совместной скоординированной работы правительства, Национального банка, банков и некредитных финансовых организаций. В связи с этим необходимо приложить максимальные усилия для решения обозначенных задач».