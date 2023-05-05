Сергей Гуренко: «Скоро будем картошкой в футбол играть»

Экс-защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился с «Матч-ТВ» мнением о ситуации в национальном футболе.

— Сборная Беларуси два года не побеждает в официальных матчах, а в Лиге Наций заняла последнее место и ни разу не победила Словакию, Казахстан и Азербайджан. Что это?

— У нас тут два противоположных мнения на ситуацию. Общественность, болельщики в шоке. Говорят, куда это все катится. Для многих футбол стал неинтересен.

А второе мнение такое: «У нас все отлично, мы развиваемся и идем правильной дорогой». Так в основном говорят те, кто руководит белорусским футболом.

То есть либо все плохо, либо отлично. Третьего мнения нет.

Если по фактам, то за два последних еврокубковых цикла наши четыре клуба одержали одну победу — над командой из Боснии. И набрали меньше всех баллов в таблице коэффициентов УЕФА. Наверное, только Сан-Марино как мы — плюс-минус.

По сборной вы сами видите — последнее место в Лиге Наций, 15 матчей без побед в официальных играх. В топ-лиги никто не уезжает, а в топ-клубах России играет разве что Селява — выходит на замену в «Ростове».

Это, если коротко, о ситуации.

— Виталий Кутузов три с половиной года назад рассказывал про белорусский футбол так: «Какое-то время назад главой федерации футбола был начальник службы безопасности президента страны, потом — глава Национального банка Беларуси, а сейчас пришел генерал-майор в отставке, бывший афганец». Сейчас вектор тот же?

— Все познается в сравнении. Сейчас понимаешь, что это были самые лучшие руководители. Без иронии.

Когда главой футбола был директор госбезопасности, то любой звонок решал все проблемы. Тогда у нас БАТЭ играл в еврокубках, чемпионат рос, было хорошее финансирование. Сборная играла с Аргентиной.

Когда работал Румас, была определенная стабильность, порядок. А то, что творится сейчас, это просто бизнес. Как у немцев в «Локо» — тоже самое.

— Но и сейчас федерацией снова нефутбольный человек руководит.

— Бывший губернатор Витебской области (Николай Шерстнев — прим.). Напрямую с футболом он не связан. Будучи губернатором, должен обладать навыками руководителя. Но как без знания разобраться в нашем белорусском болоте, где тысяча человек — тысяча мнений? И каждый считает, что он прав.

— Самый просто индикатор уровня футбола — посещаемость. Сколько ходит на топовые команды?

— Человек 300-500. Если БАТЭ играет с минским «Динамо», иногда может прийти три тысячи, в лучшем случае.

У нас вообще все просело — финансирование, материальная база, детско-юношеский футбол, условия для футболистов.

Но главное, что на бумаге у нас все замечательно. Люди в федерации рапортуют, что 4 года прошли отлично. И белорусский футбол — это райский сад.

— О каких достижениях пишут?

— Там одно достижение: «Мы положили 40 полей [размерами] 20 на 40. Ну и система, которую никто не видел, не читал и не знает.

— В России раз в 5-7 лет говорят о внедрении немецкой стратегии. У вас так же?

— У нас говорят [в федерации]: «А мы у россиян взяли стратегию». Получается, вы взяли стратегию у немцев, а мы — у русских, которые взяли у немцев. Сейчас модернизируем ее — и все. Скоро будем картошкой в футбол играть.