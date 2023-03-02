Серия будет продолжаться до четырех побед.

Нынешний плей-офф стал для минского «Динамо» седьмым за всю историю КХЛ и третьим за последние три сезона. И пока что «зубры» не преодолевали порог первого раунда.

Многие считают, что так будет и на этот раз, потому что в первом раунде минское «Динамо» встречается с лидером регулярного чемпионата – питерским СКА. Особенно «поупражнялись» на этот счет российские эксперты.

«По-хорошему, минчан в плей-офф быть не должно, — высказался известный российский журналист Дмитрий Ерыкалов. — Они выиграли в лотерею под названием «лучшие среди худших». Отдали бы эту путевку Хабаровску. У них молодежка и так на Западе играет, так что не привыкать. Роман Ротенберг хорошо пошутил, когда похвалил Крэйга Вудкрофта, но я ставлю, что эта серия станет для канадца последней в «Динамо» и КХЛ. У СКА в плей-офф будут тяжелые моменты, нервные, возможно фатальные. Но не сейчас. Не скоро.

Минск, как мы уже разобрались, попал в плей-офф по остаточному принципу. Хоть какой-то шанс зацепить победу у них будет дома, при 15 тысячах фанатов. Сейчас же полный дворец будет за команду Романа Ротенберга. Победители «регулярки» не привыкли играть в полноги, и если будут обыгрывать заведомого аутсайдера, то с комфортной разницей. Например, в две шайбы и более».

«Динамо» все-таки выполнило задачу на сезон и с большой красно-белой помощью вскочило в последний вагон уходящего в плей-офф поезда, — отметил хоккейный обозреватель Максим Лебедев. — Более того, «Спартак» помогал минчанам догонять поезд, подсаживал на ступеньку и еще помахал вслед. Теперь «зубры» могут перевести дух и спокойно его испустить в матчах с единоличным лидером регулярки.

Что же касается первого питерского матча, то тут все предельно ясно. Армейцы не станут форсировать игру с самого начала, поэтому на протяжении периода, а то и двух будет складываться ощущение равенства на площадке. Но в итоге СКА свое доберет и спокойно победит «зубров».

Армейцы дважды выходили в матче вперед (1:0 и 2:1), но после двух периодов счет был равным – 2:2. А вот в третьем периоде минчане сумели переломить ход игры в свою пользу. В итоге – неожиданная и даже в какой-то степени сенсационная победа минчан в первом матче плей-офф со счетом 6:4.

Следующий матч состоится также в Санкт-Петербурге 3 марта.

Алесь СИВЫЙ.