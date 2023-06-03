Сенсация?! Пропавшего пять лет назад в Альпах американского миллиардера заметили в Москве

Американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, пропавшего пять лет назад в швейцарских Альпах и официально объявленного умершим после нескольких месяцев безрезультатных поисков, заметили в Москве. Согласно новому расследованию немецких журналистов, миллиардер находится в полном здравии и проживает в России. Недавно спецслужбы опознали его через систему распознавания лиц.

Хауб, проживавший в Кельне и являвшийся главой группы компаний Tengelman, утром в апреле 2018 года покинул свой отель в швейцарском курортном городе Церматт и отправился в Альпы, чтобы покататься на лыжах. На следующий день в полицию сообщили, что он пропал без вести: миллиардер не вернулся в гостиницу, где остановился.

Семья Хауба потеряла надежду найти его живым через неделю. Поиски были официально прекращены в октябре 2018 года. Спустя три года окружной суд Кельна, где жил Хауб, заявил, что официально признал его умершим, объявив дату смерти: полночь 7 апреля 2018 года.

Сам Хауб родился 2 марта 1960 года в Такоме, штат Вашингтон. Миллиардер, немец по происхождению, имел двойное гражданство. Братья, компания и жена Хауба обратились с просьбой официально объявить его мертвым. Суд был удовлетворен представленными доказательствами.

Однако журналисты вышли на связь Хауба с российскими спецслужбами и олигархами. Перед исчезновением миллиардер проводил с ними многочисленные и продолжительные телефонные разговоры. Некоторые считают, что Хауб инсценировал свою смерть в Швейцарии.

«Он мог пешком легко добраться из одной страны в другую. Перед предполагаемой смертью он 13 раз контактировал с российским агентом, причем в длительных телефонных разговорах. Я действительно думаю, что есть вероятность, что он все еще жив и что он инсценировал собственную смерть», — заявила сотрудник NewsNation по национальной безопасности Трейси Уолдер.

По сообщениям, за три дня до своей смерти Хауб сделал 13 звонков некой Веронике Ермиловой. Некоторые звонки были довольно продолжительными.

У миллиардера также были связи с богатым российским бизнесменом Сергеем Гришиным, известным как «олигарх со шрамом», который продал принцу Гарри и Меган Маркл дом в Калифорнии за 14,7 миллиона долларов. Свое прозвище Гришин получил после знаменитого фильма «Лицо со шрамом», который снимали в его особняке.

Один из последних контактов Хауба — российский магнат Андрей Суздальцев, управлявший банком в России.