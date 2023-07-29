Сенат Польши планирует ввести пожизненное заключение за шпионаж

Польский Сенат (верхняя палата парламента) большинством голосов одобрил поправки в уголовный кодекс, предусматривающие более суровые наказания за шпионаж в пользу иностранного государства.

В соответствии с принятыми поправками виновному в «участии в деятельности иностранной разведки» вместо 10 лет тюрьмы будет грозить до 30 лет заключения, а за «передачу [секретной] информации» — от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения. Максимальное наказание предусматривается также за проведение диверсий, саботаж и «преступления террористического характера».

Тюремное заключение сроком на восемь лет будет грозить за дезинформационную деятельность, основанную на распространении недостоверной информации с целью создания серьезных последствий в экономике или госустройстве.

За принятие новых поправок проголосовали 94 сенатора, против не высказался никто, два политика воздержались, сообщает ТАСС.

Ориентировочно поправки могут вступить в силу после 1 октября.