Съемки фильма «Барби» привели к дефициту розовой краски в мире

Фильм «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли вызвал дефицит краски флуоресцентного розового цвета в мире. Об этом сообщила режиссер Грета Гервиг в беседе с изданием Architectural Digest.

Грета Гервиг рассказала, что большая часть декораций была создана вручную и покрашена в розовый цвет, поскольку ей хотелось воссоздать мир кукол Барби, который полюбился ей в детстве именно таким.

Так, режиссер призналась, что они с командой, работающей над созданием фильма, немного перестарались с обилием розового. Строительство декораций вызвало международный спрос на флуоресцентный оттенок краски Rosco, что привело к дефициту этой краски во всем мире.