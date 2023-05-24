Съемки «Черного замка» переместились на Гродненщину

Государственная киностудия «Беларусьфильм» проводит съёмки исторического блокбастера по мотивам известного романа «Чёрный замок Ольшанский» белорусского писателя Владимира Короткевича. В основе сюжета лежит тайна манускрипта, в котором указано местонахождение драгоценностей, украденных у повстанцев князем Ольшанским в смутные времена, уходящие глубоко в историю семнадцатого века.

Съёмки начались в апреле в Национальной библиотеке, затем группа побывала в деревне Субботники Ивьевского района, а оттуда направилась прямиком на Лидчину.

Уже известно, что архитектурным прототипом Ольшанского (вернее, Гольшанского) замка стали руины дворцово-паркового комплекса резиденции рода Сапег. Кроме самого замка, съёмки пройдут в костёле Святой Вероники в деревне Селище, усадьбе Чапских в агрогородке Прилуки, Мирском замке и других памятниках архитектуры Беларуси.

Одной из локаций стала туристическая усадьба «Вольный Мельник» в деревне Дворище, расположенная в пятнадцати километрах от Лиды. Помимо белорусских актеров, в картине принимают участие звёзды российского кинематографа. В частности, под Лидой были замечены Линда Лапиньш и Евгений Стычкин.

Линда Лапиньш известна по таким сериалам, как «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», «Конная полиция», «Бывшие», «Гражданский брак», «Пятница», «Игра на выживание», «Склифосовский» и другие. Евгений Стычкин известен зрителям по картинам «Чернобыль: зона отчуждения», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Алиби», «Проклятие спящих», «Измены», «Питер – Москва», «Любовь-морковь»… В «Черном замке» он играет детектива.

Напомним, что главную роль доверили молодому российскому актеру Евгению Шварцу.

Премьера картины намечена на весну 2024 года.