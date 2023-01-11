Семья готовила продукты в мультиварке… на газовой плите

После того, как бытовая техника сгорела, покупатели потребовали от магазина вернуть им деньги.

В группе «Защита прав потребителей в Республике Беларусь» в одной из социальных сетей подписчица рассказала забавную историю про мультиварку.

«Работала представителем бытовой техники, покупатели приобрели мультиварку, — рассказала сотрудница магазина. — Приносят через пару дней и орут — просят материальный ущерб возместить. Поставили, значит, они этот электроприбор на газ (присутствие электрошнура и пластиковый корпус их, видимо, вообще не смущало), положили продукты , включили газ и начали готовить.

Начался пожар, вонь от пластика и всего прочего была неимоверная! Стали тушить все это дело одеялом, вызвали пожарных… Пожарные, мягко говоря, были в шоке…

И покупатели вроде не пожилые, лет 45. В общем, пришли они в магазин требовать деньги за мультиварку и испорченное одеяло».

В комментариях к этой истории некоторые вспомнили, что на практике случалось и не такое.

«За границей женщина помыла кота и положила его в микроволновку, — рассказал один из пользователей «ВКонтакте». — Естественно, животное погибло. Так она подала в суд и выиграла кучу денег у изготовителя техники, потому что в инструкции не было написано, что животных в микроволновой печи сушить нельзя».

Как оказалось, случаи, когда непутевые потребители, используют мультиварку не по назначению, не единичны.

«Когда работал в сервисном центре, клиенты тоже приносили в ремонт мультиварки с оплавленным корпусом, каясь, что поставили на газ, — написал еще один комментатор. — И таких клиентов было не один и не два. Хотя там были менее печальные случаи. Здесь же, наверное, пытались довести «обед» до кипения…»

Алесь СВЕТЛАНИЧ.